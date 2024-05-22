انتشال جثتين جديدتين من ضحايا معدية أبو غالب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتين جديدتين من ضحايا غرق معدية أبو غالب على حدود مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعد جهود مضنية من رجال الإنقاذ النهري.

وعثر صباح اليوم على جثمان كلا من سلمى وحيد عسران وحبيبة محمد إبراهيم وزينب أحمد لطفي، كما عثر عصر اليوم على جثتين جديدتين جار التعرف عليهما، وينتظر الأهالي تصريح الدفن من أجل تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير.

جدير بالذكر أن سيارة أجرة سقطت في مياه الرياح المنوفية أثناء مرورها من محافظة المنوفية إلى محافظة الجيزة لنقل 27 شابا وفتاة للعمل في مزارع الفاكهة هناك، وعقب نزول السائق من السيارة وتواجده في مشاجرة تراجعت السيارة للخلف ونزلت إلى قاع الرياح المنوفي وغرق 17 فتاة.