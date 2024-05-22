"الغرف السياحية": فوز 7 أعضاء في انتخابات غرفة المنشآت الفندقية بالتزكية -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الاتحاد المصري للغرف السياحية إن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية بدأ اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، في العاشرة صباحًا؛ بعد اكتمال النصاب القانوني من أعضائها، بحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل، ومسؤولي وزارة السياحة.

وقام رئيس الغرفة، حسب بيان صادر "الغرف السياحية"، اليوم الأربعاء، بعرض تقرير مجلس الإدارة عما تم خلال فترة رئاسته، وتم عرض الميزانية والمركز المالي عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024، والذي اعتمدته الجمعية العمومية.

ونوه الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أعلن في نهاية الجمعية فوز كل من: "محمد أيوب، وبيتر ناثان، وماجد أنطوان، وجيفارا الجافي، وأنطون غزال، وجودة الشاعر، وأدهم زهير جرانة"، وذلك قبل بدء العملية الانتخابية على مقعد متبقٍّ لمجلس الإدارة، وانتخابات مندوبي الغرفة لدى الاتحاد.

وذكر بيان الاتحاد العام للغرف السياحية أن علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، تقدم بالشكر إلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ووزارة الداخلية، وقطاع شرطة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية، والفريق المعاون له.

وخصَّ رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالشكر، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقي والتعاون المثمر بين الاتحاد والغرفة.