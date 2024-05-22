السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وأضافت السكة الحديد، أنه سيتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

كما أكدت هيئة السكك الحديدية، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.