شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: CNN تعمل لصالح أجهزة استخبارات وأكاذيبها ضد مصر لم تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد تحالف الأحزاب المصرية تحت رايته 42 حزبا سياسيا، الأكاذيب التي تشنها CNN ضد الدولة المصرية، وزعمها بأن مصر تراجعت في دعم القضية الفلسطينية محاولة فاشلة للغاية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، وعضو مجلس الشيوخ، إن لدولة المصرية بذلت جهودا قوية من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري منذ 7 أكتوبر كما أنها عملت على إدخال المساعدات الإنسانية ليس هذا فحسب بل بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلي هدنة إنسانية طول الشهور الماضية.

وأوضح مطر، أن الدولة المصرية ومؤسساتها استقبلت وفودا كثيرة من أجل الوصول إلي هدنة، منتقدا محاولات تحميل البعض فشل المفاوضات لمصر، متسائلا :" كيف يكون هناك أطراف كثيرة داخل إطار المفاوضات تكون مصر هي وراء الفشل".

وقال النائب تيسير مطر، أن إثارة البعض أقاويل بأن مصر تتحمل فشل المفاوضات هو أمر مثير للسخرية، مشيرا إلي أن قيادات الدولة الفلسطينية أشادوا بدور الدولة المصرية مرارا وتكرارا فكيف لوسيلة إعلامية كـ"سي إن إن" تروج لمثل هذه الأكاذيب، متسائلا :" لصالح من تعمل CNN؟

وقد أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء فى القطاع.

وقال المصدر إن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة تارة يتهم قطر وتارة يتهم مصر للتهرب من قراره بوقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر، أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر فى إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

وأكد المصدر، أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة، ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة.