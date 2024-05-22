شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يؤكد لـ"البرلمانى الدولى" أهمية استعادة التعاون الشامل فى حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المُتحدة.

و في مُستهل اللقاء رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُعبر بجلاء عن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة هائلة على كافة الأصعدة، إيذاناً بتدشين مصر لجمهوريتها الجديدة التي تعتز دوماً كما كانت في الماضي بهويتها الأفريقية وعلاقاتها الراسخة مع أشقائها الأفارقة والمُمتدة عبر تاريخ طويل من النضال المُشترك خدمةً لقضايا القارة الأفريقية وشعوبها.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن البرلمان المصري حريص على الانخراط بفعالية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مُشيراً إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد، حيث يحتفل هذا العام بمئوية انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يتزامن مع خطوات البرلمان المصري لتدشين المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمصر عن المنطقتين العربية والأفريقية.

وعلى صعيد العلاقات المصرية – التنزانية، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما على تبادل الرؤى والتنسيق المُشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك، وكذا حرص البلدين على تبادل الدعم والتأييد في الترشيحات الدولي.

ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات في تنزانيا ودعم الاحتياجات التنموية التنزانية، مؤكداً على أن مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي ينفذه تحالف مصري من شركتي المقاولين العرب والسويدي يُعد مثالاً حياً للتعاون البناء والصداقة بين مصر وتنزانيا، حيث يُولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً خاصاً بمعدلات تنفيذ السد.

وخلال اللقاء، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية استعادة التعاون الشامل في حوض النيل بما يُراعي كافة شواغل دول الحوض، وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تفعيل التعاون البرلماني المصري التنزاني بما يكفل تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، تقدمت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لمصر رئيساً وبرلماناً وشعباً على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكدة على فخر أفريقيا بأكملها بما يحدث في مصر من تنمية هائلة بأيدي مصرية، كما أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على اعتزازها بدور البرلمان المصري النشط والفعال داخل الاتحاد، خاصةً فيما يتعلق باستضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي.

كما أبدت رئيسة البرلمان التنزاني تقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا خاصة فيما يتعلق بإنشاء سد جوليوس نيريري، مؤكدة على دعم تنزانيا لترشح الدكتور خالد عناني على منصب مدير عام مُنظمة اليونسكو انطلاقاً من ضرورة وحدة الصوت الأفريقي في المحافل الدولية، معربة عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودورها النشط حيال تهدئة وتسوية كافة الصراعات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.