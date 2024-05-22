شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تقر موازنة "إيتيدا" بـ 2 مليار و56 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) للعام المالي الجديد 2024/2025 والذي بلغت جملتها نحو 2 مليار و56 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وأوصت اللجنة البرلمانية بعد مناقشات موسعة، بموافاة اللجنة البرلمانية بخطة عملها فيما يتعلق بالتوظيف، بشكل دوري خلال السنة المالية، فضلا عن إيضاح آلية تعامل الهيئة مع المجمعات التكنولوجيا، لاسيما وإدراج مخصصات بالخطة الاستثمارية لـ(16) مجمع منهم فقط، وسط تساؤلات عن مصير الـ(4) مجمعات الأخري.

وشهد الاجتماع تأكيد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أهمية إعادة النظر في التحفيزات لتشجيع الشركات للاستثمار في المنطقة التكنولوجية بمنطقة السادات لاسيما وتميز موقعها الفريد، القريب من القاهرة، ووسط اهتمام الدولة المصرية بصناعة التعهيد، الأمر الذي وعد الرئيس التنفيذي للهيئة ببحثه.

وحول ما طرحه نواب اللجنة في شأن إعفاء الهيئة من الضرائب خلال العام المالي الجديد رغم القانون الصادر مؤخرا برقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، أكد ممثل المالية تامر كمال، أن الهيئة معفاة بموجب فتوى من مجلس الدولة، وسيتم بحث مسألة الإعفاء من عدمه من جانب مصلحة الضرائب في ضوء القانون الجديد وحال وجوب خضوعها للضريبة سيتم المعاملة في شأن وفقا للتأشيرات خلال السنة المالية.