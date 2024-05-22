شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خارجية النواب عن أكاذيب CNN: تضليل ومحاولة لتحميل مصر مسؤولية تعقد المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن على إدعاءات شبكة CNN، حيث تتهم مصر بعرقلة عملية السلام بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أن هذا الإدعاء يفتقر إلى المنطق والصحة، ويتسم بنوع من التضليل المعلوماتي.

ونوهت وكيل لجنة العلاقات الخاريجة، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن الدور المصري في مفاوضات السلام دائماً ما يُحكم بالنزاهة والشفافية حيث أن مصر، عبر تاريخها الطويل، عُرفت بسعيها المستمر للسلام في المنطقة، وهي تعمل كوسيط نزيه بين الأطراف المتنازعة.

وأكدت أن المقال الذي نشرته CNN يعتمد بشكل كبير على مصادر لم يتم الكشف عنها، وهذا يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المعلومات المقدمة، فضلا عن أن الادعاء بأن مصر قامت بتغيير بنود الاتفاقيات دون علم الأطراف الأخرى ليس فقط يتجاهل الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين مطالب جميع الأطراف بما يضمن إحلال السلام، و لكن غير منطقي و لا يقبله عقل لأن إذا كان هذا الادعاء صحيحاً فمن المنطقي أن تُصدر الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات، سواء إسرائيل أو حماس أو الوسطاء الدوليون كالولايات المتحدة وقطر، بيانات رسمية تعبر عن اعتراضاتها أو تؤكد هذه الحادثة لأن لا يوجد ما يستدعي الصمت من جانبهم، و لذلك عدم وجود تصريحات رسمية تؤكد هذه الادعاءات، يدعو إلى التشكيك في مصداقية الاتهامات الموجهة إلى مصر و يعزز من فرضية أن الادعاءات المنشورة قد تكون محاولة لتحميل مصر مسؤولية تعقيدات المفاوضات التي هي بطبيعتها شديدة التعقيد وتشهد العديد من التحولات.

ولفتت إلى أن الدبلوماسية المصرية معروفة بحرصها على التوصل إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف بشكل يحفظ لهم كرامتهم ويضمن الأمن والسلام الإقليمي، مؤكدة أن مصر تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وستستمر في جهودها بغض النظر عن الادعاءات غير العادلة، مشيرة إلى أن التزام مصر بالسلام لا يجب أن يُستغل كورقة ضغط في السياسة الإعلامية الدولية، ويجب أن تُنظر إلى جهودها في سياقها الصحيح وبتقدير يليق بتاريخها الطويل في هذا المجال.