شكرا لقرائتكم خبر عن 14.3 مليار جنيه موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تيسير ممدوح خاطر، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مخصصات الجهاز عن العام المالي 2024/2025، قائلا إن:" بلغت نحو 14 مليار و377 مليون جنيه.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن عجز النشاط المرحل.

وأوضح رئيس الهيئة أن العجز بسبب المديونيات التي على الهيئة مثل الفوائد الخاصة بمشروع ميناء سفاجا التي وصلت وحدها إلى 58 مليون مرحلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغطيته بالايرادات، قائلا:" الجهاز التنفيذي منذ أن أنشأ هناك مشروعات قومية تسند إليه لتنفيذها، وكل المشروعات يتم تخصيص أموال من بنك الإستثمار لصالح الجهاز التنفيذي لينشأ تلك المشروعات.

وتابع:" تم تسليم الأصول ولم يتم تسليم الخصوم، وبالتالي أصبح هناك مديونيات على الهيئة وصلت لـ 73 مليار جنيه بسبب الفوائد، منوها إلى أن وزارة المالية تعهدت بسداد المديونيات التي على الهيئة، وتم التنسيق مع بنك الاستثمار.

وأعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استعدادها لصدور توصية لفض التشابك بين الهيئات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.



