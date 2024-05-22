شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم ردا على ادعاءات صفقة الرهائن: مصر دولة عريقة تحافظ على مصداقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر ليست بالسذاجة أن ترسل لإسرائيل ورقة، وحماس بورقة أخرى، معلقا:"ليس هكذا تدار مثل هذه الأمور الصعبة والمعقدة خاصة في وجود اطراف أخرى مثل أمريكا وقطر".

أضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن هذه الاتهامات ساذجة ومزعجة في الوقت نفسه، وأيضا كلام عبثى لا يليق بأن يقال عن الدولة المصرية، فمثل هذه الاتهامات محاولة لتبييض وجه الإدارة الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاقية، والغريب أن تطلق هذه الاتهامات على لسان مصادر مطلعة، معلقا بالقول:" فلتخرج الإدارة الامريكية والحكومة الإسرائيلية لتقول ذلك حتى يتثنى رد مصدر رسمي عليها".

أشار إلى أن مصر دولة عريقة في المفاوضات ولديها كفاءة كبيرة في إدارة الأمور بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأنها أعلم بالمفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن ان هذه ليست المرة الأولى لمحاولات مصر التوفيق بين الجانبين.

شدد على أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام ولا يمكن أن تفعل مثل هذه العمليات الساذجة، كما أن مصر اعتادت من اليوم الأول أن تتحمل المسؤولية ودخولها المفاوضات كان بإلحاج كبير من كافة الأطراف".