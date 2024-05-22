شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التنمية الصناعية يستعرض نسب الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاح وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبدالرؤوف، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات، إن تنفيذ المشروعات منقسم لجزئين، جزء خاص بالبنية التحتية، والأخر خاص بالطرق واللاندسكيب وخلافة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والممولة من قرض البنك الدولي (تنمية الصعيد) والتي كانت من المفترض الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.

وتابع عبد الرؤوف: "فيما البنية التحتية، للمنطقة الصناعية قفط 97 ، نسبة التنفيذ يلغت 90%، وجرجا 71%، وطهطا 68%، وفيما يخص الطرق تم تنفيذ 65% في منطقة قفط 97، جرجا 67%، طهطا 65%، مع ملاحظة أن مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان ونسبة الإشغال 78%، ونسبة الإشغال في طهطا 240 فدانا بنسبة إشغال 88%، ومنطقة قفط 406 أفدنة بنسبة إشغال 59%".

وأضاف عبد الرؤوف، أن التأخير في التنفيذ وعدم الانتهاء منة نتيجة الظروف العالمية السائدة ووجود مشاكل في الاستيراد وسيتم الإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة.