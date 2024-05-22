شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": البريد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطنى وأرباحه 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء، مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي الجديد 2024/2025 وخطة التنمية لذات العام المالي، بحضور الدكتور أشرف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالإنجازات التى حققها البريد المصري خلال العام الماضي مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بجانب دوره الخدمي الكبير وحقق أرباح وصلت إلي مليار و486 مليون جنيه تصب في خزينة الدولة المصرية.

وقال بدوي إن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية والتوسعة في المكاتب والفروع ، وتطبيق منظومة التحول الرقمي ، يرجع إلي تنفيذ مسئولي البريد التوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهولة ويسر بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت أحمد بدوي، إلي دعم مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود البريد الناجحة التي تحققت بفضل فكر واعي للدكتور شريف فاروق الذي يقود منظومة نجاح انعكست علي المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصرية.