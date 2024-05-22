البيت الأبيض: بايدن يرى أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون عبر مفاوضات وليس خطوات أحادية

أكد البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون عبر مفاوضات وليس خطوات أحادية".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحًا أنّ "أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح أنّ "لا مستقبل للنسخة المتطرّفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي"، مضيفًا "شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمة له في البرلمان، عن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت سانشيز إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل تدمير غزة"، وقال: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عن اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطينية مستقلّة، معتبرًا أنّ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام".