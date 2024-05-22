"وول ستريت جورنال": إسرائيل تعتزم السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر في نهاية هذا الشهر

نقلت صحسفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين، أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من ممر فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر"، لافتةً الى أن "الجيش المصري زاد عدد قواته في شبه جزيرة سيناء على طول الحدود مع غزة".
وكشفت الصحيفة، أن "إسرائيل تعتزم السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر في نهاية هذا الشهر".
وكانت قد نقلت صحيفة "هآرتس" عن السفير الأميركي بإسرائيل جاك ليو، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطلب من إسرائيل خطة لنقل السلطة بغزة إلى هيئة فلسطينية غير حماس"، لافتاً الى أن "واشنطن تحاول مساعدة مصر وإسرائيل لتسوية خلافاتهما بشأن المرحلة الانتقالية".
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