الصحة بغزة: إسرائيل ارتكبت 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 62 شهيدا و138 مصابا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

وأكدت الوزارة، أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم"، كاشفةً أن "الاحتلال ارتكب 6 مجازر بغزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكان قد اقتحم صباح اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمينيّ المتطرّف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023.

وقال بن غفير في تصريح خلال الاقتحام: "علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق"، زاعمًا أنّه "من أجل استعادة الأسرى علينا وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة".

وتتواصل عمليات الاقحام التي ينفذها المستوطنون بحماية الشرطة الإسرائيلية، والتي تشمل جولات استفزازيّة في باحات المسجد وتأدية طقوس تلموديّة.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب على غزة، والتي ازدادت معها الاعتقالات في الضفة الغربية وعمليات الاقتحام ومقتل الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين.