الأب هاشم خلال حفل موسيقي في جامعة الروح القدس: لعدم اليأس في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها

نظمت كلية الموسيقى والفنون المسرحية في جامعة الروح القدس – الكسليك احتفالًا بعنوان: Pleasure Doing Music with you، أحياه طلاب اختصاص الصناعة الموسيقية، في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم.

وتخلل النشاط عرض للمشاريع النهائية لتسعة طلاب متميزين في مادة الموسيقى والأعمال، بمساعدة أستاذهم المنتج طوني قلعاني. وتضمنت المشاريع أغنية خاصة لكل طالب من كتابته وألحانه، مسجّلة احترافيًا في فيديو بورتريه. كما هدف إلى إبراز قدرات الطلاب الإبداعية ومواهبهم الفنية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصناعة الموسيقية ودورها في إثراء الثقافة وفي تطوير الموسيقى. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الروح القدس تنفرد بتقديم هذا الاختصاص المهم في لبنان.

وخلال الاحتفال، قدّم الطلاب عرضًا حيًّا مميزًا لأغانيهم التي استحوذت على اهتمام الحضور الذي تفاعل معهم تصفيقًا. ثم كان عرض على الشاشة للفيديو بوترييه لكل أغنية. وقد دمجت هذه العروض بين المعرفة الأكاديمية والثقافة الموسيقية للطلاب.

وبالمناسبة ألقى الأب طلال هاشم كلمة أعرب فيها عن فخره بما قدّمه الطلاب من عمل متقن ومحترف، مثمّنًا جهود أساتذتهم الذين لم يوفّروا جهدًا في سبيل تلقينهم المعرفة الأكاديمية اللازمة وصقل مهارتهم الموسيقية والمساهمة في الكشف عن مواهبهم الكامنة. كما توجّه بالشكر للقائمين على كلية الموسيقى والفنون المسرحية، خاصًّا بالذكر الأب العميد ميلاد طربيه على عمله المتفاني من أجل نهضة الكلية وتطويرها.

ودعا الأب الرئيس الطلاب إلى "عدم اليأس في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها، والتعبير عن قدراتهم ومواهبهم لأنهم نواة التغيير وصنّاع المستقبل"، مؤكدًا "أن لا نمو في المجتمع من دون استثمار طاقات شبابه، وهذا ما نسعى إليه في الجامعة من خلال دعم طلابنا وتزويدهم بالمعرفة وتنشئتهم على القيم، ليساهموا في تطوير مجتمعهم".