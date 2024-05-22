مكتب أفرام حول ما حصل في البوار: تمّ توقيف المدّعى عليهم واعترفوا بالوقائع والافتراءات الكاذبة

أوضح مكتب النائب نعمة افرام، تعليقاً على ما نُشر حول تدخل أفرام لفض الأختام عن محل يشغله سوريون في منطقة البوار، أنه "عطفاً على البيان السابق الصادر عن مكتبه، الذي كذّب ونفى ما نشر على بعض صفحات الحسابات الوهميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ والمواقع الإخباريّة عن اتهام مكتبه عبر منسّق منطقة البوار(ط./ د.) بإقدامه على التدخّل لفضّ الأختام عن محل خضار تابع لسوريين في منطقة البوار والتوسّط لإطلاق سراحهم".

ولفت الى أن "على أثر التقدّم بشكوى جزائيّة أمام النيابة العامة التمييزيّة، تمّ توقيف المدّعى عليهم من قبل المباحث المركزيّة، حيث سجل الاعتراف بالوقائع والافتراءات الكاذبة، ليصار بعدها إلى إقفال وإلغاء الحسابات الوهميّة المنشأة وحذف جميع التغريدات والتعليقات، كما تقديم الاعتذار العلنيّ من النائب نعمة افرام، وإطلاق سراح المدّعى عليهم بعد التعهّد بعدم تكرار الفعل…فاقتضى الإعلام لتبيان الحقيقة جليّة أمام الرأي العام”.