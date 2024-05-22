شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: ادعاءات الإعلام الأمريكى بشأن الوساطة المصرية مثيرة للسخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما وصفه بأكاذيب CNN بشأن الوساطة المصرية بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلي أن ما يحدث من اللوبي الصهيوني محاولة بائسة لتحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة، وتصاعد الأحداث في قطاع غزة، وتبرئة إسرائيل من مسئولية التصعيد الذي يشهده القطاع.

وأشار "محسب"، لـ ”الخليج 365”، إلي أن نتنياهو علي مرأي ومسمع من العالم تحدث عن أن المفاوضات لا علاقة لها بالعملية العسكرية في رفح، وأن إسرائيل متمسكة باجتياح رفح للقضاء علي عناصر حماس، مؤكدا أن إدعاءات الإعلام الأمريكي أصبحت مثيرة للسخرية خاصة أن مصر أكثر الدول المتضررة من هذه الحرب ، وأكثر الدول التي تحمل عبء ما يحدث وتسعي منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل الأسري والرهائن.

وأكد النائب أيمن محسب أن مصر كانت تنسق في كل تحركاتها ومقترحاتها مع جميع الأطراف المعنية وكان هذا هو المبدأ الذى حكم تحرك مصر منذ البداية، فمصر لم تتحرك منفردة بل في إطار أشمل واطلاع الأطراف علي أي تطورات أو مقترحات أولا بأول، مشددا علي أن مصر تلعب دور الشريك الكامل وليس فقط الوسيط النزيه وكانت كل مقترحاتها تتم في حضور الأطراف وقبولهم لها، ولم يتم صياغة الرؤية المصرية الا بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية.