شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ" خارجية النواب ": الاعتراف بدولة فلسطين خطوة لنصرة القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هناء أنيس، عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، على الرغم من تهديدات إسرائيل، خطوة قوية لنصرة القضية، في ظل الحرب الغاشمة التي تحدث منذ أشهر بحق الأبريا من الأطفال والنساء، وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال وسط تأييد غربي مثير للدهشة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية ،خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذا القرار يزيد من الصورة المشوهة التي يتخذها الرأي العام الغربي إزاء نتنياهو وإسرائيل بل والقوى الغربية الحليفة لهم، مؤكدة أن قرار الاعتراف من قبل تلك الدول يؤكد أن دماء الشهداء من الأبرياء لم ولن يذهب هباء بل أن صوتهم يصل للعالم أجمع ولا يتوقف عند حدود الأراضى المحتلة.

وطالبت "أنيس"،المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته تجاه العدوان على غزة، خاصة بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية برفح الفلسطينية، مثمنة جهود مصر في خلق رأي عام دولي موحد يكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، بجانب دور القاهرة في العمل على دعم المسار التفاوضي المصري للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف إنفاذ المساعدات.