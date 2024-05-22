شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد عن أكاذيب CNN: شخصيات مصرية تفانت فى المفاوضات لأشهر طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة،رئيس حزب الوفد،إن الاعلام الغربي منذ اندلاع الحرب والعدوان الغاشم على غزة وهو يسعى دائما إلى تبنى وجهة نظر واحدة فقط لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حساب الأبرياء والمدنيين، مؤكدا أن أكاذيبه الجديدة حول موقف مصر من الوساطة بين حماس وإسرائيل، تأتي ضمن سلسلة من الأكاذيب وجرائم تزييف الحقائق من أجل تغيير الموقف لصالح تل أبيب.

وأوضح رئيس حزب الوفد، في تصريح لـ" الخليج 365"، أن ليس من اللائق الزج باسم مصر وشخصيات مصرية تفانت في المفاوضات وتحميلها المسئولية، لافتًا إلى مصر بذلت مجهودا كبيرة للتوصل إلى الهدنة الإنسانية طوال الشهور السابقة، منوهًا إلى أن مصر تلعب دور الشريك الكامل وليس فقط الوسيط النزيه وكانت كل مقترحاتها تتم في حضور الأطراف وقبولهم لها، وبالتالي فإن من يتم الترويج له من قبل CNN، يكشف عن أكذوبة جديدة للإعلام الغربي الذى دائما يحمل فشل إسرائيل في الوصول إلى اتفاق عادل إلى أطراف أخرى.