شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة يتفقد لجان انتخابات مجلس إدارة وعمومية أ ش أ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، اللجان الانتخابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث تجرى عمليات التصويت على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأشاد الشوربجى بحرص الزملاء على الحضور والمشاركة، مؤكدا حرص الهيئة على خروج الانتخابات فى أبهى صورة وبما يليق بمكانة وعراقة المؤسسات الصحفية القومية.

بدأ اليوم الأربعاء التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلسى الإدارة والجمعية العمومية.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانونى للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانونى لرئيس الهيئة.