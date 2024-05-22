شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": محاولات التشكيك فى دور مصر مغرضة وغير موضوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إنه فى ظل التطورات المتسارعة فى القضية الفلسطينية والجهود المبذولة من قبل مصر للتوصل إلى هدنة وإعادة إحلال السلام، مضيفاً:"نلاحظ بقلق شديد محاولات بعض القنوات الإعلامية الغربية المتكررة لتشويه الدور المصرى وتعمد الإساءة إلى الجهود المبذولة من قبل مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة".

وأكد عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ظلت وستظل حريصة على إحلال السلام في المنطقة والعمل على وقف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية المتاحة، لافتا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة فى الأيام الماضية للتوسط بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع جميع الأطراف وموقعها الاستراتيجى فى المنطقة.

ونوه عدلى إلى أن تلك المحاولات التى تستهدف تشويه الدور المصرى وتقليل من جهوده تعد محاولات مغرضة وغير موضوعية، وتنم عن سوء نية وعدم إدراك لحقيقة الموقف والدور المصرى الحيوى فى إدارة هذا الملف، مشدداً على أن مصر ستظل تقوم بواجبها تجاه شعبها الفلسطينى الشقيق والعمل على إحلال السلام والأمن فى المنطقة بكل الوسائل المتاحة.

وأعتبر عدلى ما يحدث عبارة عن حقد دفين للدولة المصرية ودورها القوى والمساند القضية الفلسطينية عبر التاريخ، مؤكداً أن وراء ما يحدث جماعات متطرفة ولوبى يحاول تشوية الدور المصرى بطريقة ممنهجة.