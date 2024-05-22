شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: هناك جهات تسعى بأكاذيب للتقليل من دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وأكد السعيد غنيم، أن هذه المحاولات الفاشلة لن ولم تانى الدولة المصرية عن النضى قدما نحو دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها لوقف نزيف دماء الأبرياء فى القطاع المستمرة على مدار الشهور الأخيرة فى خطوة الغرض منها إبادة الشعب الفلسطينى تصفية القضية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر تحملت الكثير من الاتهامات منذ اتهامها بغلق المعبر وعدم السماح بمرور المساعدات على الرغم من عدم إغلاقها المعبر ولو لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة، مضيفا ومؤخرا تزعم CNN كذبا تزييف الواقع بشأن الوساطة المصرية والجهود التى تبذلها مصر من أجل حل الأزمة.

وتابع غنيم:" كيف لوكالة إعلامية دولية أن تلقي اتهامات تخص دولة كبيرة مثل مصر عبر قولها مصادر مطلعة من هذه المصادر المطلعة وما الهدف من تشويه الدور المصرى في حل الأزمة، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم ومساندة الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية والحفاظ على السيادة المصرية.