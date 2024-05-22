شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: مصر لعبت دورا كبيرا فى تغيير رؤية المجتمع الدولى تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة تطور إيجابي نحو حل القضية الفلسطينية وحصول الأشقاء الفلسطينين علي كافة حقوقهم ،و يعكس تغيراً في المشهد السياسي العالمي نحو الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقهم في وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مصر كان لها دورا كبيرا في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين حيث قامت مصر بعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ونجحت مصر من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط .

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر : التوجه الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة يعزز من مكانتها في الساحة الدولية ويزيد الضغط على الأطراف المعنية للعمل نحو تحقيق السلام كما يعكس أيضاً التزام المجتمع الدولي بدعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية، لافتا إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل دعوة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع .

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالموقف المصري الداعم والمحرك للجهود العربية والدولية للوصول إلى حل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى إقامة دولة مستقلة وضرورة وصول المساعدات الإنسانية و الإغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء والتأكيد على أهمية حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام في المنطقة ، مما يبرز الدور الحيوي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني .