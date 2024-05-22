وسائل إعلام يمنية: عدوان أميركي يستهدف مطار الحديدة الدولي

أفادت وسائل إعلام يمنية، عن "عدوان أميركي يستهدف مطار الحديدة الدولي".

وتشن أميركا وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري غارات على ما تقول إنها "مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن"، وذلك على خلفية استهداف الحوثيين سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلية في غزة.

في حين أعلن زعيم حركية "أنصار الله" اليمينة عبد الملك الحوثي، في مطلع أيار الحالي، أن "الحوثيين يحضّرون لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر التعنت الإسرائيلي الأميركي".

وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.