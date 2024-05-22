أفادت قناة "الجزيرة"، بأنه "الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات مفخخة خلال اقتحامه مخيم جباليا"، لافتةً الى أن "الروبوتات المفخخة استخدمت في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام المخيم". وأكدت القناة، أن "المقاومة تمكنت من كشف الخديعة الإسرائيلية وجرى التعامل مع الروبوتات المفخخة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات مفخخة خلال اقتحامه جباليا والفصائل الفلسطينية كشفت الخديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.