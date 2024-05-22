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رئيس وزراء تشاد يقدّم استقالته للرئيس المنتخب

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء في تشاد سوكسي ماسرا أنه قدّم استقالته، اليوم الأربعاء.

وأُعلن رسمياً انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بنسبة 61 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 6 مايو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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