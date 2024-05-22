رئيس وزراء تشاد يقدّم استقالته للرئيس المنتخب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء في تشاد سوكسي ماسرا أنه قدّم استقالته، اليوم الأربعاء.

وأُعلن رسمياً انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بنسبة 61 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 6 مايو.