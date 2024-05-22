وزير الداخلية وسفير إيران يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعود، في بداية الاستقبال عن تعازيه لسفير إيران، في وفاة رئيس إيران الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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