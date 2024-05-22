وزير الداخلية وسفير إيران يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير إيران لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعود، في بداية الاستقبال عن تعازيه لسفير إيران، في وفاة رئيس إيران الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.