رئيس الوزراء البريطاني: الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل، مُنهياً شهوراً من التكهنات حول موعد الاستحقاق.

وقال سوناك: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك لطلب حل البرلمان. ووافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو المقبل".

ويأتي تحرك رئيس الوزراء البريطاني بعد أن توصل هو ووزير المالية جيريمي هانت، إلى أنه لا جدوى من الانتظار حتى الخريف على أمل وصول أخبار اقتصادية جيدة لتحسين وضع المحافظين، وفقًا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، عن مسؤولين في الحزب.

وأبلغ سوناك مجلس الوزراء بقراره بعد ظهر اليوم، متجاهلًا استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تقدم حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بنحو 20%، ومن المتوقع أن يصدر إعلانًا رسميًا في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وكان معظم الوزراء على علم بخطة سوناك للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وصدرت لهم تعليمات بحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحت أي ظرف، حيث اضطر وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى العودة بسرعة من ألبانيا.