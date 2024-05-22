نتنياهو: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها قريبا بالدولة الفلسطينية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" .

وقال نتنياهو في بيان إن "إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة".

وتابع: "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه"، في إشارة إلى الهجوم الفلسطيني الذي قادته حركة حماس وأعقبه الهجوم الإسرائيلي الكاسح على غزة.

حل الدولتين السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي السعودية، كريستوف فارنو، اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وحريص على تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصراع، وعلى تواصل دائم مع الخارجية السعودية للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.

وقال فارنو - خلال مقابلة خاصة لقناة "الإخبارية السعودية" - "إنه يجب التعامل مع الشركاء في المنطقة لإيجاد حلول لجميع القضايا المهمة"، لافتا إلى أنه بالنظر إلي الجهود التي يتم العمل عليها علي أرض الواقع، نجد أن أمريكا وأوروبا تسعيان إلى إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، معتبرا أن الولايات المتحدة شريك هام لحل أزمة الشرق الأوسط".

وأضاف أن التحولات في المملكة ساعدت - بشكل كبير - على تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي مما خلق فرصا عديدة للتعاون والاستثمار في المملكة، لافتا إلى أن الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.

وأشار إلى أن "هناك العديد من التحديات والتهديدات في المنطقة، لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء مناسبين للتعامل مع هذه التحديات، ويري أن المملكة شريك ملائم للفترة الحالية"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي الأوروبي يعمل علي تسهيل التعاملات التجارية بشكل أكبر مع الدول الأوروبية ودول الخليج.

وتابع "إن الاتحاد الأوروبي ذكر - خلال تقرير في عام 2020 - أن استراتجية الاتحاد الأوروبي تبحث عن مشاركة كبيرة لدول منطقة الخليج خاصة السعودية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من العلاقات الطويلة والقوية مع دول المنطقة لكنه لم يستغلها بالشكل الملائم؛ لذلك يجب أن الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات من أجل استقرار المنطقة".

وحول أزمة الهجرة واللاجئين، قال كريستوف فارنو إن هناك سياسات خاصة للتعامل مع المهاجرين فى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن أهم قوانين الاتحاد الأوروبي تأمين حدود الدول الأوروبية والتعامل العادل مع اللاجئين.



