بلينكن: الاتفاقيات السعودية الأميركية قريبة جداً من الإنجاز

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الاتفاقيات السعودية – الأميركية قد تكتمل بعد أسابيع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مع السعودية قريبة جداً من الإنجاز من حيث المبدأ، حسب ما ذكر.

وأضاف بلينكن أن السعوديين أوضحو أن نجاح الاتفاقيات يتطلب الهدوء في غزة وطريقاً نحو الدولة الفلسطينية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعدما أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدماً كبيراً في المحادثات مطلع هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي". وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.

بلينكن: نعمل على تحرير الرهائن والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بمساعدة مصرية

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحرير "الرهائن"، والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمساعدة مصرية.

وقال بلينكن - أمام جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية الكونجرس اليوم الثلاثاء إنهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف المعاناة الإنسانية في غزة ومنع توسيع نطاق الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن محادثات وقف إطلاق النار هي أفضل طريقة لإعادة "الرهائن"، وحصول سكان غزة على المساعدات.

ووصف، قرار كريم خان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل بـ "الخاطئ"، مضيفًا أنه سيعمل مع الكونجرس من أجل إعداد ردً مناسب على تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية.

وحول أزمة هايتي، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة تعزيز المسار السياسي مع الرئيس الجديد للبلاد لمواجهة قوة العصابات وسلطاتها، مشيدا بأداء شرطة هايتي خلال الأسابيع الماضية بعد استعادة السيطرة على المطار واستئناف الرحلات التجارية، متوقعًا أن تبدأ الشركات الأمريكية في العمل مرة أخرى في الأيام القادمة.

وحول الملف الصيني، قال بلينكن: إن واشنطن لم تر الصين تقدم أسلحة إلى روسيا، لكن إيران تفعل ذلك، مضيفا أن الصين تقدم دعمًا كبيرًا للقاعدة الصناعية الدفاعية والماكينات إلى روسيا، وجرت مناقشة هذه التفاصيل مع الرئيس الصيني.

وأشار إلى أنه جرى فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني تقدم منتجات بشكل مزدوجة لكل من روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في فرض العقوبات على الصين مع الشركاء الأوروبيين، بسبب وجود تهديد مباشر لهم.



