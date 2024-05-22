شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"خارجية النواب": اعتراف ثلاث دول بفلسطين يزيد من الحصار الدولى لنتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة عجمي، عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار ثلاث من الدول اليوم باعتراف دولة فلسطين، وهم أسبانيا وايرلندا والنرويج، قرار يزيد من الحصار الدولي على إسرائيل، في ظل الانتهاكات الغاشمة التي ترتبكها على مدار الأشهر الماضية بحق الشعب الفلسطيني على مرئ ومسمع من كل دول العالم.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها ليست منذ اندلاع الحرب ولكن منذ عقود وعلى مدار تاريخها، لم تدخر جهدًا في حلحلة القضية الفلسطينية والتوصل لإتفاق ينتهى بإقرار الحق الفلسطيني ومصيره في الحصول على أراضيه.

وأكدت أن مصر نجحت على صعيد المحافل الدولية في كشف أكاذيب "تل أبيب" والعمل على دعم القضية الفلسطينية، وإظهار الجرائم وإزدواجية المعايير التي ترتكبها القوي الغربية إزاء المدنيين، ومما أدى على التوصل لهذا القرار الذى اتخذته نحو ثلاث دول بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في 28 مايو القادم، وهو يعد رسالة قوية لـ"نتنياهو" وكل من يدعمه في مجازره الدامية ضد الأطفال والنساء.

وكانت اعترفت ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، رغم تهديدات إسرائيل، وهى دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا.