وزير خارجية أيرلندا: حرب غزة تقدم مثالا للتطرف وما قامت به إسرائيل لوقت طويل من قمع للفلسطينيين

لفت وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، الى أننا "أخذنا قرار الاعتراف بدولة فلسطين لعدة أسباب منها حماية حل الدولتين، ولا بد من انطلاق عملية تفاوض سياسي وعلى الجميع السعي لحل ينهي الحرب في غزة".

ورأى مارتن، في حديث للـ"جزيرة"، أنه "كان من المهم الاعتراف بدولة فلسطين خاصة وأن حكومة نتانياهوعملت لتقويض حل الدولتين، ونحن جزء من حركة دولية للاعتراف بدولة فلسطين في سياق دعم السلام وحل الدولتين".

وأشار الى أن "هناك دول أوروبية أخرى تنظر جديا في الاعتراف بدولة فلسطين وسيمضون في هذا الاتجاه"، معتبراً أن "حرب قطاع غزة تقدم مثالا للتطرف وما قامت به إسرائيل لوقت طويل من قمع للفلسطينيين".

وأضاف "الاعتراف بدولة فلسطين رسالة منا للشعب الفلسطيني واعتراف بقرارات الأمم المتحدة".