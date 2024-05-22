بلدية بيروت أنارت عددا من الشوارع في منطقة الصنائع

أشار محافظ بيروت مروان عبود، خلال مشروع إنارة بلدية بيروت لعدد من الشوارع في منطقة الصنائع، الى أنه "في اطار مبادرات تعزيز الامن في بيروت وتحسين وضع الاهالي، تقوم بلدية بيروت بالتعاون مع القطاع الاهلي والمشاركة معهم في انارة شوارع بيروت وأنا أحببت أن تشمل الانارة شارع الصنائع ومحيط وزارة الداخلية ومحيط وزارة الاعلام ووزارة السياحة ومصرف لبنان وشارع الحمراء، ويجب ان تنار كل شوارع العاصمة الاساسية ومعيب ان تبقى مظلمة وبدأنا اليوم من هذا الشارع".

ولفت عبود، الى أنه "لدينا 18 الف لمبة و450 الف متر من الطرقات يوجد فيها اعمدة وننوي من اليوم لغاية رأس السنة أن يكون القسم الاكبر منها مضاء. وهذه الانارة تمت بواسطة الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، ونقوم اليوم باستبدال اللمبات الموجودة بأخرى اكثر توفيرا للطاقة، وكان يجب ان تستبدل سابقا، وهذا تحد كبير لنا، ولكن بجهود المخلصين سننجح".