أشار محافظ بيروت مروان عبود، خلال مشروع إنارة بلدية بيروت لعدد من الشوارع في منطقة الصنائع، الى أنه "في اطار مبادرات تعزيز الامن في بيروت وتحسين وضع الاهالي، تقوم بلدية بيروت بالتعاون مع القطاع الاهلي والمشاركة معهم في انارة شوارع بيروت وأنا أحببت أن تشمل الانارة شارع الصنائع ومحيط وزارة الداخلية ومحيط وزارة الاعلام ووزارة السياحة ومصرف لبنان وشارع الحمراء، ويجب ان تنار كل شوارع العاصمة الاساسية ومعيب ان تبقى مظلمة وبدأنا اليوم من هذا الشارع".
ولفت عبود، الى أنه "لدينا 18 الف لمبة و450 الف متر من الطرقات يوجد فيها اعمدة وننوي من اليوم لغاية رأس السنة أن يكون القسم الاكبر منها مضاء. وهذه الانارة تمت بواسطة الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، ونقوم اليوم باستبدال اللمبات الموجودة بأخرى اكثر توفيرا للطاقة، وكان يجب ان تستبدل سابقا، وهذا تحد كبير لنا، ولكن بجهود المخلصين سننجح".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيروت أنارت عددا من الشوارع في منطقة الصنائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.