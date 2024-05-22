هل يستعد الجيش المصري للحـرب مع إسرائيل؟

الشارقة - اميمة ياسر - وصف الخبير العسكري الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد، حديث الجنرال المتقاعد الإســرائيلي إيلى ديكال والذى زعم فيه أن الجيش المصري يستعد للحــرب مع إســرائيل بأنه حديث هراء.

وأضاف في حديث لـRT أن "إسـرائيل ومنذ بداية الحـرب تحاول الزج باسم مصر في العديد من المواقف لعل أبرزها ما جرى في ديسمبر الماضي عندما كان هناك حديث مثار عن محور فيلادلفيا وأهمية احتــلاله من قبل الجيش الإســرائيلي.

ومصر رفضت هذا الموضوع تماما ومن ثم بدأت محاولات مضنية وحثيثة لزج اسم مصر في أمور كثيرة سواء ما يتعلق بوجود أنفاق وتهـريب الســلاح حسب المزاعم الإسـرائيلية وتصريحات أخرى تتحدث عن دعم مصر لحــماس أو حتى التواطــؤ في عملية الوساطة ثم الحديث عن استعداد الجيش المصري للحــرب مع إســرائيل".