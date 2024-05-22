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بتهمة غـرق سفينة فيها مئات المهاجرين .. إشتبــاكات عنيــفة بين شرطة اليونان ومتظــاهرين ضد محاكمة مصريين

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الشارقة - اميمة ياسر - اشتبــكت شرطة اليونان ومحتجين بشأن محاكمة تسعة مصريين متهمين بغــرق سفينة الهجرة مما أدى إلى مصــرع مئات المهاجرين.

وحسب المحتجين وجماعات حقوق الإنسان الدولية فإن حق الرجال في محاكمة عادلة يتعرض للخــ ـطر حيث يواجهون الحكم قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويواجه المتهمون المصريون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السـجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنـ ـائية متعددة تتعلق بغـ ـرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي. ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غــرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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