السعودية .. إلغاء زيارة الصين بسبب مرض الملك سلمان

الشارقة - اميمة ياسر - قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن السعودية سترسل هذا الأسبوع وفدا يضم وزير الاستثمار في المملكة إلى الصين حيث تبحث المملكة عن تمويل أجنبي لتحولها الاقتصادي الطموح.

وأفاد مصدران آخران على إطلاع بالزيارة، بأنه كان من المتوقع أن يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة والحاكم الفعلي، الوفد إلى الصين بعد زيارة اليابان، لكنه سيبقى في الرياض بعد خضوع والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لعلاج طبي في السعودية من التهاب الرئة، وهو المرض الذي جعل ولي العهد يؤجل زيارة اليابان التي كانت مقررة في الفترة من 20 إلى 23 مايو.

ومن المتوقع أن يصل المسئولون السعوديون إلى الصين قادمين من طوكيو، حيث شارك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح في منتدى أعمال ثنائي مع مسؤولين ومديرين تنفيذيين يابانيين.

وقال مصدران مطلعان على خط سير زيارة الوفد، إن المسئولين السعوديين سيحضرون منتدى أعمال في الصين، ومن المتوقع أن تستمر الزيارة يومين.

وكان ولي العهد السعودي قد طمأن الحكومة ومواطنيه أمس الثلاثاء، على صحة والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد يومين من الإعلان عن معاناته من التهاب في الرئة، وذلك في مستهل اجتماع للحكومة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس وزراء المملكة، يُطٓمْئِنُ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعياً له بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.