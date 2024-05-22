الهجمات الروسية تتسبب بانقطاع الكهرباء في أوكرانيا

فرضت الهجمات الروسية المستمرة على شبكة الكهرباء الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد. ومع ذلك، فمن دون دفاعات جوية كافية لمواجهة الهجمات والسماح بالإصلاحات، فإن النقص قد يتفاقم مع ارتفاع الحاجة في أواخر الصيف والشتاء القارس.

وكما أن الضربات الجوية الروسية التي استهدفت الشبكة منذ مارس تعني أن انقطاع التيار الكهربائي قد عاد إلى العاصمة كييف، التي لم تشهدها منذ السنة الأولى من الحرب. ومن بين الضربات، كان هناك وابل من الصواريخ في أبريل ألحق أضراراً بأكبر محطة للطاقة الحرارية في كييف، وهجوماً ضخماً في 8 مايو استهدف منشآت توليد ونقل الطاقة في عدة مناطق.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن نصف نظام الطاقة في أوكرانيا تضرر بشكل إجمالي.

الإدارة العسكرية

ودخل الظلام في مبان سكنية بأكملها في العاصمة. وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن ما لا يقل عن 10% من المستهلكين انقطعوا عن الخدمة.

وبالنسبة للكثيرين، فإن هذا مجرد طعم لما يمكن أن يحدث إذا لم تجد أوكرانيا مصادر أخرى للكهرباء قبل فصل الشتاء.

وأدى هجوم بطائرة روسية بدون طيار في وقت سابق على سومي إلى إغراق المدينة الواقعة في شمال أوكرانيا في الظلام. وقالت السلطات المحلية إن بعض الكهرباء أعيد إلى المدينة التي يسكنها نحو ربع مليون نسمة في الصباح بينما سارعت أطقم العمل لإصلاح الأضرار.

وأوضح وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو أنه مع عدم وجود نهاية في الأفق للهجمات على شبكة الكهرباء وبدون وسيلة للدفاع بشكل مناسب ضدها، لا توجد حلول سريعة لنقص الكهرباء. وتناشد أوكرانيا الحلفاء الغربيين توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وقطع الغيار لإصلاح محطاتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

إصلاح المحطات

وقال هالوشينكو أثناء وقوفه خارج محطة تعمل بالفحم في وسط أوكرانيا تم تدميرها في هجوم 11 أبريل: «مع كل هجوم، نفقد توليداً إضافياً للطاقة، لذا فإن الأمر ينخفض». إن أي جهود لإصلاح المصنع ستكون عديمة الجدوى حتى يتمكن الجيش من الدفاع عنها من هجوم آخر.

وتساءل «هل يجب أن نصلح (محطات الكهرباء) فقط لهم (الروس) لتجديد الضربات ونحن غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا؟».

وانضمت إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارة المصنع، الأمر الذي يؤكد رغبة أوكرانيا اليائسة في سد فجوة الطاقة في أسرع وقت ممكن.

وقال الوزير إن أول اختبار رئيسي للشبكة سيأتي في يوليو وأغسطس، عندما يمكن أن يعكس الاستهلاك بسبب حرارة الصيف المستويات في أشهر الشتاء شديدة البرودة.

عواقب الهجمات الروسية على كهرباء أوكرانيا:

بحلول منتصف شهر مايوبدأ سكان كييف يشعرون بعواقبها

أدت موجة البرد إلى زيادة الاستهلاك

أجبر شركة Ukrenergo، المشغل الرئيسي لنظام النقل، على تقديم انقطاعات للتيار الكهربائي خاضعة للرقابة في جميع أنحاء البلاد.

لا تستطيع أوكرانيا توليد ما يكفي من الطاقة لتغطية فترات الذروة المسائية

النقص أكبر من قدرة البلاد على استيراد الكهرباء من بولندا وسلوفاكيا ورومانيا.