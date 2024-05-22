إعصار يجتاح بلدة في ولاية أيوا

قُتل عدة أشخاص عندما اجتاح إعصار بلدة صغيرة في ولاية أيوا، وترك مساحة واسعة من المنازل المدمرة والسيارات المحطمة، بينما تسببت الرياح العاتية أيضًا في التواء توربينات الرياح وإسقاطها.

وبعد أن دمرت بلدة جرينفيلد التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، تحركت العواصف شرقًا لتضرب أجزاء من ولايتي إلينوي وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من العملاء في الولايتين.

وكان مستشفى جرينفيلد من بين المباني التي تضررت في المدينة، مما يعني أنه كان لا بد من نقل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا أصيبوا إلى مرافق أخرى، وفقًا لرقيب دورية ولاية أيوا، اليكس دينكلا.

طقس قاس

واستعدت ولاية أيوا لطقس قاس، بعد أن أعطى مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية معظم أنحاء الولاية فرصة كبيرة لرؤية عواصف رعدية شديدة مع احتمال حدوث أعاصير قوية، انتقلت التحذيرات من العواصف والأعاصير إلى ولاية ويسكونسن.

وفي وقت سابق، استيقظ السكان في غرب أوماها بولاية نبراسكا على أصوات صفارات الإنذار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مع هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية، وتساقط حبات برد كبيرة على المنطقة.

رياح شديدة

وقال إيكبيرج إنه تم الإبلاغ عن رياح شديدة عبر أجزاء من وسط ولاية ويسكونسن، مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة (113 كيلومترًا في الساعة) في مدينة مارشفيلد، كما تم الإبلاغ عن أضرار الرياح في الشمال الغربي في مدينة واوساو.

وقالت كيت أبوت، خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب لاكروس بولاية ويسكونسن التابع للوكالة، إن موظفي خدمة الأرصاد الجوية سيقومون أيضًا بتقييم الأضرار التي لحقت بالعواصف يوم الأربعاء في جنوب شرق ولاية مينيسوتا، بعد أن أشار الرادار إلى أن إعصارًا ضرب ليلة الثلاثاء في مقاطعة وينونا.

أكوام الخشب

وفي أعقاب العاصفة، تناثرت أكوام من الأخشاب المكسورة من المنازل والفروع، وقطع غيار السيارات وغيرها من الحطام في الأماكن التي كانت توجد فيها المنازل.

ويبدو أن إعصارًا دمر أيضًا عدة توربينات رياح يبلغ ارتفاعها 250 قدمًا (76 مترًا) في جنوب غرب ولاية أيوا، واشتعلت النيران في بعض التوربينات، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان في الهواء، تم بناء مزارع الرياح لتحمل الأعاصير والأعاصير والرياح القوية الأخرى، وقالت حاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز، إنها تخطط لزيارة جرينفيلد.

وقالت في بيان: «قبل بضعة أسابيع فقط ضربت الأعاصير العديد من المجتمعات الأخرى في ولاية أيوا، ومن الصعب تصديق حدوث ذلك مرة أخرى.. إن سكان أيوا أقوياء ومرنون، وسوف نتغلب على هذا الأمر معًا».