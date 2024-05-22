الأحوال الجوية سبب مقتل رئيسي

صلى المرشد الأعلى الإيراني وممثلوه على نعوش رئيس البلاد الراحل ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتبع مئات الآلاف من الأشخاص في وقت لاحق موكبًا لتكريم القتلى في الشارع الرئيسي في طهران.

و شهدت مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وستة آخرين في حادث تحطم الطائرة يوم الأحد في لحظة حساسة سياسيًا بالنسبة لإيران.

وحددت إيران يوم 28 يونيو موعدًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الحالي لا يوجد مرشح مفضل واضح.

وفي الوقت نفسه، قدم مسؤول إيراني رواية جديدة عن حادث تحطم الطائرة، مما زاد من تأجيج النظرية القائلة إن سوء الأحوال الجوية هو الذي أدى إلى وقوع الحادث.