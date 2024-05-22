جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود ليرتفع الإجمالي في معارك غزة إلى 281

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود في معارك بشمال غزة ،ما يرفع عدد قتلى العملية البرية في القطاع إلى 281.

وقال الجيش الاحتلال إن الجنود الثلاثة كانوا ضمن كتيبة تعمل في بيت حانون للكشف عن فتحات الأنفاق والعبوات الناسفة وأنشطة قناصة حماس في المنطقة، بحسب قناة"أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن عددا آخر من الجنود أصيبوا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة ردا على هجوم حماس على البلدات جنوب إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي.