تامر أمين يعلق على اعتراف 3 دول بـ "فلسطين": الحق سينتصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.

وقال "أمين"، برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الاعتراف يؤكد أن فلسطين دولة وليست أراضي محتلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيدفع دولًا آخرى للاعتراف بفلسطين الفترة المقبلة.

وأضاف أن 143 دولة في الأمم المتحدة وافقت على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بينما 14 دولة امتنعت و 9 دول رفضت وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن قوة الحق لا بد أن تزيل الظلم، والحق سينتصر في النهاية.

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