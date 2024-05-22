خالد أبو بكر عن أكاذيب CNN: "محدش كاسر عنينا ومصر لن تبيع القضية الفلسطينية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

واصل الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، هجومه على شبكة CNN الأمريكية، بسبب أكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء الأربعاء إن أكاذيب د CNN الأمريكية، ليست وليدة اليوم فقط، بل منهج واضح ضد مصر منذ 10 سنوات، حيث تتدعى أن الوسيط المصري هو من أضاف أو عدل الوثيقة، الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار.

وتابع::" دا مش تقرير صحفي، بل رسالة مخابراتية مررت عبر CNN الأمريكية،حيث تم ذكر 3 مصادر مطلعة على المفاوضات، داخل دائرة مميزة في دائرة مخابراتية، دون ذكر أسمائهم، مضيفًا:" أنا سعيد بما فعلته CNN الأمريكية، فهو موقف كاشف عن الضعف والتزوير، واطمأن أن ما يحدث في مصر طيب وجيد".

وأوضح:"ما حدث أمر مفضوح تمامًا، وطالما هناك هذه الأكاذيب، فلازم نعرف أننا ماشيين صح.. ولن نتخلى عن دورنا التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ومصر تعمل طوال عمرها لصالح الشعب الفلسطني، ولن تبيع قضاياها، مصر لن ترجع لإسرائيل في إدارة معبر رفح.. ومحدش هيحتل رفح الفلسطينية .. ومحدش كاسر عنينا، وإحنا دولة كبيرة، وهنروح محكمة العدل الدولية".

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