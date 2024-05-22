الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. آخر تطورات إعلان النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بعد أداء الطلاب كافة الامتحانات في جميع المواد حسب الجداول المقررة من وزارة التربية والتعليم.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في مديرية التعليم بالقاهرة، امتحان الهندسة، وهي آخر مادة في الامتحانات المقررة من مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

ويترقب طلاب مديرية التعليم في القاهرة، ظهور النتيجة بعد انتهاء الامتحانات، خاصة أن أعمال التصحيح كانت تتم يوميا بعد انتهاء الامتحانات.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة داخل مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن المدارس تقوم بتصحيح الإجابات بشكل يومي بعد انتهاء الامتحانات، لافتة إلى أن المدارس تقوم اليوم تصحيح مادتي الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365" إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، لطلاب تعليم القاهرة، لافتة إلى أنه في حالة استعداد المديريات النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للمديرية بالإسم وأرقام الجلوس.

يذكر أن تعليمات تقدير درجات الامتحانات جاءت كالآتي:

- الاطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في تصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسئولا عن ذلك.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالإسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بـ3 درجات بدقة.

- سرعة ارسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة على الرابط المرسل على الجروب.

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر بـ"0" التقدير "0" لإجابة الخطأ فقط.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وكذلك الورقة الحاصلة على 0 وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة "تستحق أو لا تستحق".

- على رئيس لجنة التصحيح "الموجه الأول" إعداد إحصاء تقريبية بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عام للمادة كاملة.

- ضرورة التنبيه على مقدري الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسند إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أول بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية.

وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال الإدارات والمديريات.

ووفقا للوزارة، فإنه لا يوجد وقت معين لإعلان نتائج الامتحانات ولكن الإدارات التى تنتهى من رصد وتصحيح درجات التلاميذ فى صفوف النقل تعلن نتائج الطلاب من خلال المدارس مباشرة وخاصة تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، إذ يتم تجميع درجات الطلاب بالفصلين الدراسيين. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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