شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الاعتراف بدولة فلسطين يساهم فى زيادة الضغط الدولى على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اقتراب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة للغاية، تساهم في زيادة الضغط الدولى على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لها فى العالم، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أظهرت الوجه الحقيقي والبشع للاحتلال الذي مارس أبشع الجرائم الإنسانية بحق الفلسطينيين، وهو ما أيدته محكمة العدل الدولة والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "غنيم"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى يقضى باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمثابة خطوة تاريخية وانتصار للعدالة الدولية، وفى نفس الوقت اعتراف دولي بالجرائم التي ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية والشهور الأخيرة على وجه التحديد.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي بالتزامن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح الفلسطينية، وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني غير القانونية التي ينتهجها نتنياهو، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وسياسة التهجير القسري التي تنتهجها حكومة إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

وثمن النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الجهود المصرية الرافضة لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن اعتقال نتنياهو سيكون رسالة قوية لإسرائيل ولكل مجرمي الحرب بأن أيامهم باتت معدودة وسيتم اعتقالهم قريبا، وأن القانون الدولي لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور أكثر صرامة لوقف ألة الحرب وقتل الأبرياء، ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.