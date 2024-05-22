اعتبر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في تصريح له، بانه "لا يجوز معاقبة مدينة طرابلس بأكملها عبر التسويق لمحاسبة مرفأ طرابلس بسبب الشحنة التي كشفتها مخابرات الجيش مشكورة، بل يجب الكشف عن مكامن الخلل ومحاسبة المقصّرين في المرفأ، لا ان يتم التصويب على مرفأ طرابلس بغية تقليص اعماله وبالتالي انهاء عقود مئات الموظفين والعمال".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: لا يجوز معاقبة طرابلس بأكملها عبر التسويق لمحاسبة مرفئها بسبب الشحنة المكتشفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.