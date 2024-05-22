"النشرة": غارتان على عيتا الشعب ورب ثلاثين وتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعلبك والهرمل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدتي عيتا الشعب ورب ثلاثين". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعلبك والهرمل".

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