بوريل اكد بانه سيعمل على "موقف مشترك" للاعضاء الـ27 بالاتحاد الاوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "أخذ علما" باعتراف دولتين من الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي، اسبانيا وايرلندا، بدولة فلسطين معربا عن رغبته في العمل من أجل "موقف مشترك" للاتحاد.

وأوضح بوريل في تصريح له، بانه "سأعمل بلا كلل مع كل الدول الأعضاء لتشجيع موقف مشترك للاتحاد الأوروبي على أساس حل الدولتين".

وفي وقت سابق، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اليوم أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 أيار، وقالت إنها تأمل في أن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.

وذكرت الدول الثلاث أن هدف هذا التحرك هو تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.