أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة ‌‏الإسلامية مساء يوم الأربعاء 22-5-2024، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": نفذنا هجوماً جوياً على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل واستهدفنا تموضع ضباطها ‌‏وجنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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