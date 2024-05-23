افاد مصدران أمنيان اليوم إن خمسة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في المركبة التي كانت تقلهم بمحافظة صلاح الدين في العراق.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة في انفجار قنبلة على طريق بمحافظة صلاح الدين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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