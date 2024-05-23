شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يمنع احتفالات اليمنيين خوفا من الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي موقف الحكومة الشرعية الثابت تجاه عملية السلام، لكنه أكد في الوقت نفسه الجاهزية العسكرية لردع أي مغامرة عدائية من جانب الحوثيين.

وقال في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ34 «إن الوحدة اليمنية مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون».

وشدد على حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح على كل جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين، وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم.

وفيما أحيت عدد من المحافظات اليمنية فعاليات الاحتفال بيوم الوحدة اليمنية، وشهدت مدينة مأرب عرضا عسكريا، حولت الميليشيات الحوثية مظاهر الاحتفال في صنعاء إلى حداد كامل مع إيران، على خلفية حادث الطائرة المنكوبة، وعززت الجماعة وجودها الأمني على مداخل ميدان السبعين لمنع أي مظاهر للاحتفال، ومنعت دخول الأعلام الوطنية.

وتخشي جماعة الحوثي من تحول الاحتفال بذكرى الوحدة إلى تظاهرات احتجاجية، على غرار ثورة العلم التي انطلقت في ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، في جولة ريماس بصنعاء.

وأعلن رئيس ما يسمى المجلس السياسي بصنعاء، مهدي المشاط، تأجيل احتفالات بيوم الوحدة اليمنية إلى الأحد القادم. حتى انتهاء أيام الحداد ومشاطرة الشعب الإيراني مشاعر الأسى جراء فاجعة الرئيس ورفاقه”.

وعززت ميليشيات الحوثي من قبضتها الأمنية وحصارها على قبائل الفقمان، لليوم الرابع على التوالي بمديرية «الخلق» بمحافظة الجوف، بهدف اخضاع قبائل الجوف لمشروعها الطائفي، والتنكيل بالمناوئين لها. وأرسلت الميليشيات تعزيزات عسكرية ضخمة، تضم أسلحة متوسطة وثقيلة، خلال الساعات القليلة الماضية. فيما تداعت قبائل الجوف للنفير ضد شقيق زعيم الحوثي المدعو عبد الخالق الحوثي.

وقال مصدر قبلي إن الجماعة عززت بأرتال قتالية مدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، تتبع ما يسمى بالمنطقة العسكرية المركزية بقيادة شقيق زعيم الميليشيات المدعو عبد الخالق الحوثي، بهدف تعزيز الحصار الذي يطوق قبائل الفقمان لليوم الرابع على التوالي، في مديرية «الخلق» بمحافظة الجوف.

وكانت قبائل «الفقمان» و»همدان»، اتهمت ميليشيات الحوثي باستهداف اثنين من أبنائها، ومحاولة اغتيال العقيد «طالب العجي شطيف»، مدير أمن مديرية الخلق الجوف، من عناصر حوثية كانوا على متن أحد طقومهم، أثناء خروجه من مقر عمله.

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